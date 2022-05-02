الرئيس الإسرائيلي: سيسعدني زيارة السعودية

أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، أنه "سيكون سعيدا بزيارة المملكة العربية السعودية علنا".

وخلال مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" سيتم نشرها كاملة يوم الأربعاء المقبل، قال يتسحاق هرتصوغ: "على السعوديين الانضمام إلى عائلة اتفاقيات إبراهيم (اتفاق السلام)، وبالطبع سيسرني الوصول في زيارة علنية إلى السعودية في المستقبل"، معتبرا أن "مسألة انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم ليست متعلقة بإسرائيل حصرا، وإنما بعوامل داخلية سعودية وبالعلاقات السعودية الأمريكية".

وتحدث الرئيس الإسرائيلي عن علاقاته مع كل من رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد، لا سيما على خلفية دوره في التطورات على صعيد العلاقات مع الدول في الجوار وزياراته الأخيرة لتركيا والأردن، حيث علق على الأزمة السياسية في إسرائيل منذ عام 2019 بالقول: "سأفعل كل شيء للمساهمة في الاستقرار، ليس في الرؤية السياسية لمن سيقود، ولكن في ضمان عملية سياسية صحية، فانعدام الاستقرار يؤثر بشكل مباشر على نوعية حياتنا..تكلفة المعيشة وتعليم أطفالنا".

وتطرق هرتصوغ في حديثه إلى اندماج الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي قائلا: "هذه مسألة سياسية، لكن العملية الطبيعية لدمج عوامل من المجتمع العربي في طاولة صناع القرار كانت متوقعة على الجدول الزمني، ويجب السماح لهذا الاندماج بالتحقق في المستويات العليا، إنها عملية تحدث في جميع الدول".

المصدر: "i24"