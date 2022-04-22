جونسون يعلن إعادة افتتاح السفارة البريطانية في كييف الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستعيد فتح سفارتها في كييف الشهر المقبل في خطوة لـ"إظهار التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه أوكرانيا وشعبها".

وقال جونسون في مؤتمر صحافي من الهند، إنه: أصبح من الآمن الآن عودة الدبلوماسيين البريطانيين إلى كييف، بعد أن نجحت القوات الأوكرانية في التصدي للتوغل الروسي في العاصمة"، معتبرا أن "الثبات والنجاح غير العاديين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني في مقاومة القوات الروسية في كييف يعني أنه يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنعيد فتح سفارتنا في العاصمة الأوكرانية الأسبوع المقبل".

Watch live: Boris Johnson and Narendra Modi give a joint briefing https://t.co/IMreef5jVC — The Independent (@Independent) April 22, 2022

بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصحفيين إن الجانبين بحثا الموقف في أوكرانيا، وشددا على أهمية الدبلوماسية والحوار لمعالجة القضايا.

وأضاف: "دعا الجانبان أيضا إلى نظام حر ومنفتح وشامل يقوم على قواعد (ثابتة) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كما أعلن جونسون أن بريطانيا ستصدر رخصة تصدير عامة مفتوحة (أو.جي.إي.إل.) للهند، لتقليص الإجراءات البيروقراطية واختصار مدد تسليم المشتريات الدفاعية، مبينا أن "هذه هي أول رخصة تصدير عامة مفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كما كشف عن استثمارات جديدة وصفقات تصدير بقيمة 1.29 مليار دولار في مجالات متنوعة من هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وحتى الصحة، ما يخلق نحو 11 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.

المصدر: "الإندبندنت" + AP