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لندن تطلب استبدال مروحية روسية لنقل جونسون في الهند

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لندن تطلب استبدال مروحية روسية لنقل جونسون في الهند
AP
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن لندن طلبت استبدال مروحية روسية من طراز Mi-17 بأخرى أمريكية لنقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أثناء زيارته الهند.

وقالت الصحيفة إن السلطات الهندية كانت قد خصصت طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-17، وذلك لنقل جونسون إلى المروحية للطيران من جانديناجار إلى هالول بولاية جوجارات، حيث حضر افتتاح مصنع من قبل شركة تصنيع معدات البناء البريطانية JCB، ولكن بناء على طلب البريطانيين، تم استبدالها بطائرة من طراز شينوك من 30 مقعدا من قاعدة شانديغار الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر استغرق من الجيش الهندي ست ساعات للوصول إلى جونسون، لافتة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان طلب تغيير المروحية لأسباب أمنية، أو بسبب الجهود المتصاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاطعة كل ما هو روسي".

المصدر: "تايمز أوف إنديا"

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