نهاية مؤثرة.. آخر 11 ثانية من فيديو واسع الانتشار بين المسنة الأوكرانية والجنود المخادعين

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نهاية الحوار الذي جرى بين مواطنة أوكرانية مسنة خرجت إلى جنود أوكرانيين حاملة العلم السوفيتي بيدها بسبب اعتقادها خطأ أنهم روس.

وفي هذا الحوار الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، قرر الجنود الأوكرانيون خداع السيدة المسنة والضحك عليها، ولم يكشفوا لها انتماءهم الحقيقي.

وقالت المواطنة لهم إنها وغيرها من سكان قريتها "كانوا في انتظار الجنود الروس وكانوا يصلون "لهم وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي نهاية المطاف طلب الجنود الأوكرانيون من السيدة المسنة قول عبارة "المجد لأوكرانيا" وأخذوا منها العلم الأحمر وداسوا عليه، ورفضت السيدة تلقي أي مساعدات غذائية منهم، قائلة: "وقفتم بأقدامكم على العلم الذي كان والديّ يحاربون من أجله"، وبذلك اختتم الشريط الأول

وكشف الفيديو الجديد أن الحوار الدراماتيكي لم يختتم بهذه النقطة، حيث أمر أحد العسكريين زميله بمصادرة العلم السوفيتي التابع للمواطنة.

وطالبت السيدة المسنة الجنود بإعادة العلم الأحمر إليها، غير أنهم رفضوا وغادروا.

المصدر: RT