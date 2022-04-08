جنود أوكران أوهموا مسنة بأنهم جنود روس فلما أمنت لهم داسوا على "أعز ما تملك".. شاهد رد فعلها!

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو دراماتيكيا يظهر سيدة أوكرانية مسنة خرجت بالعلم السوفيتي لاستقبال جنود أوكرانيين حاولوا إيهامها بداية بأنهم جنود روس.

وأتت السيدة المسنة من منزلها بالعلم الأحمر إلى الجنود الأوكرانيين الذين يعملون كما يبدو على توزيع مساعدات غذائية، وقرروا خداعها فلم يكشفوا لها بداية انتماءهم الحقيقي، وسألوها: "هل انتظرتنا؟"

وأجابت السيدة: "نعم، بطبيعة الحال، كنا في انتظاركم وصلينا لأجلكم ولأجل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ولأجل الشعب بأكمله".

ورفضت السيدة أولا تلقي مساعدات غذائية من "الجنود الروس"، وقالت شاكرة: "أنتم في المعركة اليوم بحاجة لها أكثر مني!"، لكن في نهاية المطاف أخذت كيسا بلاستيكيا يحتوي على طعام.

وفي هذه اللحظة كشف الجنود الحقيقة وقالوا "المجد لأوكرانيا" وأخذوا العلم الأحمر من المواطنة وداسوا عليه بأقدامهم، وأدركت السيدة أن الجنود ليسوا روسا بل أوكرانيين.

ورفضت المواطنة تسلم أي مساعدات منهم، مخاطبة إياهم بالقول: "وقفتم بأقدامكم على العلم الذي كان والديّ يحاربون من أجله".

وانقطع تسجيل الفيديو عند هذه المقطع ولم يعرف مصيرها ولا مصير زوجها الذي كان يقف إلى جانبها.

المصدر: RT