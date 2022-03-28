بايدن يقول إن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل يساء تفسيرها

اشتكى الرئيس الأمريكي جو بايدن من سوء تفسير تصريحاته في الأيام الأخيرة.

وسأل مراسل "فوكس نيوز" بيتر دوسي الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن تصريحاته في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص حول الجيش الأمريكي وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وكذلك حول تغيير السلطة في روسيا.

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قال بايدن: "تفسيرات التصريحات الثلاثة غير دقيقة. أنتم تفسرون الأمر بشكل يظهر أني تحدثت مع الجيش حول المساعدة في تدريب الجيش الأوكراني في بولندا، وأنا قصدت الالتقاء والتحدث مع القوات الأوكرانية في بولندا".

وحول تصريحاته عن رد الولايات المتحدة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا، قال بايدن إن الرد سيكون "متناسبا". طلب الصحفي من الرئيس توضيح الشيء الذي يتحدث عنه بالضبط، فقال بايدن: "لن أخبرك. لماذا عليّ أن أخبرك؟ لا بد أنك غبي".

وفي وقت سابق وصف الرئيس الأمريكي دوسي بأنه "غبي وابن عاهرة".

المصدر: نوفوستي