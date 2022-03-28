 
مباشر

بايدن يقول إن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل يساء تفسيرها

أخبار العالم

بايدن يقول إن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل يساء تفسيرها
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp9h

اشتكى الرئيس الأمريكي جو بايدن من سوء تفسير تصريحاته في الأيام الأخيرة.

وسأل مراسل "فوكس نيوز" بيتر دوسي الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن تصريحاته في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص حول الجيش الأمريكي وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وكذلك حول تغيير السلطة في روسيا.

إقرأ المزيد
بايدن يتراجع عن تصريحاته عن بوتين: كان تعبيرا عن غضبي ولايمثل السياسة الأمريكية
بايدن يتراجع عن تصريحاته عن بوتين: كان تعبيرا عن غضبي ولايمثل السياسة الأمريكية

قال بايدن: "تفسيرات التصريحات الثلاثة غير دقيقة. أنتم تفسرون الأمر بشكل يظهر أني تحدثت مع الجيش حول المساعدة في تدريب الجيش الأوكراني في بولندا، وأنا قصدت الالتقاء والتحدث مع القوات الأوكرانية في بولندا".

وحول تصريحاته عن رد الولايات المتحدة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا، قال بايدن إن الرد سيكون "متناسبا". طلب الصحفي من الرئيس توضيح الشيء الذي يتحدث عنه بالضبط، فقال بايدن: "لن أخبرك. لماذا عليّ أن أخبرك؟ لا بد أنك غبي".

وفي وقت سابق وصف الرئيس الأمريكي دوسي بأنه "غبي وابن عاهرة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا