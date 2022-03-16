ماليزيا تشارك في دعوى قضائية ضد روسيا في قضية تحطم الطائرة الماليزية MH17

أعلنت ماليزيا عن مشاركتها مع كل من أستراليا وهولندا في إقامة دعوى قضائية ضد روسيا بشأن تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق أوكرانيا عام 2014.

صرح بذلك وزير النقل الماليزي، وي كا سيونغ، اليوم الأربعاء 16 مارس، حيث كتب في حسابه على موقع "فيسبوك" أن الحكومة الماليزية "تؤكد مجددا التزامها بفتح إجراءات قانونية وفقا للقانون الدولي ضد الأطراف المسؤولة عن مأساة 17 يوليو 2014 المروعة".

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وأضاف: "إننا مصممون على تحقيق العدالة لعائلات الضحايا بمن فيهم 43 مواطنا ماليزيا كانوا على متن الطائرة".

وتابع الوزير: "إن ماليزيا ملتزمة بنفس القدر بضمان أن تكون عملية المحاكمة علنية وشفافة وذات مصداقية ونزاهة وتستند إلى الأدلة".

وكانت أستراليا وهولندا قد رفعتا دعوى قضائية ضد روسيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، تطالبان فيها بمحاكمة وتعويض من روسيا عن تحطم الطائرة الماليزية الرحلة رقم MH17.

وكان تحطم الطائرة التي كانت في طريقها من كوالالمبور إلى أمستردام فوق منطقة دونيتسك قد أسفر عن مقتل 298 شخصا، وبحسب الادعاء في محاكمة جنائية، تجري في هولندا، فقد أسقطت الطائرة بصاروخ دفاع جوي روسي الصنع من طراز "بوك"، أطلق من أراضي منطقة دونيتسك.

ويمثل ثلاثة من مواطني روسيا ومواطن واحد من أوكرانيا في هذه المحاكمة، بينما يطلب مكتب المدعي العام الهولندي بعقوبة السجن مدى الحياة لهم.

من جانبه لفت الجانب الروسي مرارا وتكرارا إلى الطبيعة المثيرة للجدل لاستنتاجات التحقيق، وأشار إلى عدم صحة حجج الادعاء.

المصدر: نوفوستي