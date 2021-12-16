اكتشاف أول حالة إصابة بـ "أوميكرون" في طوكيو

نقلت وكالة أنباء كيودو عن حاكم العاصمة اليابانية يوريكو كويكي، أن أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" اكتشفت في طوكيو.

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وأفيد بأن شخصا وصل مؤخرا إلى البلاد من الخارج، أجريت له فحوص عن الوصول، وكانت نتيجتها سلبية، ومضى إلى منزله للخضوع للحجر الصحي الإجباري إلا أن حرارته ارتفعت بعد أيام قليلة، وأظهر اختبار أجري له وجود عدوى بفيروس كورونا، فيما أكد اختبار لاحق أنه مصاب بسلالة "أوميكرون".

علاوة على ذلك، ثبت أيضا إصابة شخص واحد من الدائرة القريبة من المصاب بعدوى كورونا، إلا أن السلالة لا تزال غير معروفة. وما زاد تعقيد الوضع في هذه الحالة، أن الشخص المصاب بالعدوى كان حضر قبل أيام قليلة من ظهور النتائج، مباراة رياضية في ملعب إلى جانب نحو 80 شخصا، سيتم الآن إجراء اختبارات لهم جميعا.

وحتى الآن، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون" في اليابان 32.

المصدر: نوفوستي