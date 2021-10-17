سيئول تعرب عن أسفها إزاء خطوة يابانية "تمجد مجرمي الحرب"

عبرت حكومة كوريا الجنوبية عن "أسفها الشديد" إزاء إرسال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قربانا إلى ضريح "ياسوكوني"، الذي تقول سيئول إنه "يمجد مجربي حرب المحيط الهادئ".

وقال متحدث باسم خارجية كوريا الجنوبية "تعبر الحكومة عن خيبة أملها البالغة وأسفها الشديد على قيام القادة اليابانيين المسؤولين بتقديم قربان والقيام بزيارة لضريح (ياسوكوني) الذي يمجد التاريخ الاستعماري الياباني في الماضي ومجرمي الحرب".

وأضاف المتحدث "نحث المسؤولين اليابانيين على المراجعة المتواضعة والندم الصادق لتاريخ بلادهم والتعبير عن ذلك بالفعل، بمناسبة انطلاق مجلس الوزراء الجديد".

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية أفادت بأن كيشيدا أرسل شجرة "ماساكاكي" إلى الضريح في طوكيو، احتفالا بمهرجان الخريف الذي يستمر حتى يوم الاثنين.

كما زار رئيس الوزراء السابق سوغا الضريح بمناسبة المهرجان، وكان يرسل القرابين إلى الضريح أثناء فترة ولايته.

ويكرم الضريح قتلى الحرب اليابانيين، "بما يشمل 14 شخصا يعتبرون من مجرمي الحرب العالمية الثانية من الدرجة الأولى"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

المصدر: "يونهاب"