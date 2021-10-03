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طائر يتسبب في احتراق محرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع (فيديو)

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طائر يتسبب في احتراق محرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع (فيديو)
Reuters
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تسبب اصطدام طائر بمحرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن، وأن الطائرة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز".

وقال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، على "تويتر"، في وقت لاحق إن المطار استأنف عمله بعد مرور وقت قصير على الحادث، وأكد أنه لم تسجل أي إصابات جراء ما وقع.

وفتحت إدارة الطيران المدني تحقيقا في ما جرى.

المصدر: تاس

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