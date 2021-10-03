طائر يتسبب في احتراق محرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع (فيديو)

تسبب اصطدام طائر بمحرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن، وأن الطائرة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز".

We’re closely monitoring an aircraft incident that happened tonight at @ACYAirport. All passengers and crew were successfully evacuated off the plane, and no serious injuries reported. The airport has reopened. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) October 3, 2021

وقال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، على "تويتر"، في وقت لاحق إن المطار استأنف عمله بعد مرور وقت قصير على الحادث، وأكد أنه لم تسجل أي إصابات جراء ما وقع.

وفتحت إدارة الطيران المدني تحقيقا في ما جرى.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeRpic.twitter.com/gJLkajU5KG — The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021

المصدر: تاس