الكشف عن وجهة منظم "دوريات حماية اللغة" الهارب من كازاخستان

كشف محامي الناشط الكازاخي القومي المتعصب كوات أحمدوف الذي هرب من بلاده بعد فتح تحقيق جنائي بحقه، عن مكان تواجده.

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وقال المحامي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن موكله موجود في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث "يتواصل مع منظمات حقوقية".

وتحدثت تقارير سابقة عن وصول أحمدوف إلى جورجيا بعد مغادرته كازاخستان برحلة جوية ليلى الأحد إلى الاثنين.

جاء ذلك بعد أن رفعت السلطات الكازاخستانية قضية جنائية ضد أحمدوف بتهمة التحريض على الكراهية العرقية، ويواجه الناشط عقوبة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.

في وقت سابق، نشر أحمدوف عبر قناته "Til Maydani" (الجبهة اللغوية) على "يوتيوب" سلسلة من مقاطع الفيديو تظهر نشاطات ما أطلق عليه "دوريات حماية اللغة" التي نفذها أنصاره في المراكز التجارية والمطاعم.

وتضمنت هذه "الدوريات" مضايقة العاملين الذين عجزوا عن المحادثة باللغة الكازاخية أثناء تقديم خدماتهم، حيث وصف منفذو "الدوريات" هؤلاء الأشخاص في بعض الحالات بأنهم "فاشيون" و"عمال مهاجرون" وغير ذلك من النعوت المهينة، كما أرغموا بعضهم على الاعتذار أمام كاميرا.

وفي وقت سابق، أثار مسؤولون روس في اتصالاتهم مع سلطات كازاخستان حوادث عرقلة القوميين المتعصبين لاستخدام اللغة الروسية في البلاد.

وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن القانون والتشريعات المحلية لا تسمح بفرض أية عوائق على استخدام اللغة الروسية التي تتمتع بصفة اللغة الرسمية في البلاد.

المصدر: وكالات