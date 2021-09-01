رئيس كازاخستان يؤكد على صفة اللغة الروسية في البلاد

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن القانون والتشريعات المحلية لا تسمح بفرض أية عوائق على استخدام اللغة الروسية في البلاد.

وأضاف رئيس كازاخستان، في رسالة موجهة إلى الشعب في افتتاح الدورة الثانية للبرلمان في تشكيلته السابعة: "تتمتع اللغة الروسية في كازاخستان بصفة اللغة الرسمية، ولا يمكن إعاقة استخدامها وفقا لتشريعاتنا السارية".

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وفقا لدستور كازاخستان، تعتبر اللغة الكازاخية، لغة الدولة في البلاد.

في مؤسسات الدولة وهيئات الإدارة الذاتية، يتم استخدام اللغة الروسية بشكل رسمي جنبا إلى جنب مع اللغة الكازاخية.

ويشار إلى أن كازاخستان، تشهد بشكل دوري وقوع حوادث مؤسفة بسبب عرقلة القوميين المتعصبين لاستخدام اللغة الروسية في البلاد.

المصدر: نوفوستي