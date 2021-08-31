سيناتور روسي: على كازاخستان منع الهجمات على اللغة الروسية

اعتبر سيرغي تسيكوف عضو اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي أن على كازاخستان عدم التساهل مع التهديدات التي يوجهها القوميون لمواطنيهم المدافعين عن اللغة الروسية في كازاخستان.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" قال تسيكوف اليوم الثلاثاء: "الجانب الروسي يتابع مثل هذه المظاهر، ونحن نتحدث عن عدم جواز صدور التصريحات الراديكالية ضد اللغة الروسية والمواطنين الناطقين بها في كازاخستان".

وتابع: "قبل كل شيء علينا أن ننتظر ردود قيادة كازاخستان، حيث يجب عليها أن تتعامل بكل حزم مع هذه التصريحات"، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق المواطنين الناطقين بالروسية في كازاخستان، كما كان في قرغيزستان سابقا، من شأنه أن يسيء للعلاقات بين البلدين إذا ما لم يتم قمع هذه الظاهرة.

كما أشار تسيكوف إلى أن السلطات الكازاخية تعاملت بشكل مناسب مع نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حوادث إهانة مواطنين ناطقين باللغة الروسية، مشددا على أن الهدف الأول للراديكاليين هو "جذب الاهتمام" لممارساتهم.

المصدر: "نوفوستي"