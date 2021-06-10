إسرائيل تمنع تجارة الفراء لأغراض الأزياء

أعلنت إسرائيل حظر بيع الفراء لأغراض الأزياء واستثنت من القرار الأبحاث وبعض التقاليد الدينية، إذ يستخدم الفراء في صناعة القبعات التي يعتمرها اليهود المتدينون المتشددون.

وقالت وزيرة البيئة، جيلا جامليل، في بيان، إن "صناعة الفراء تتسبب في نفوق مئات الملايين من الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في قسوة ومعاناة لا توصف. والتوقيع على هذه اللوائح سيجعل سوق الأزياء الإسرائيلية صديقا بصورة أكبر للبيئة وأكثر رأفة بالحيوانات".

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.

وفي تعليقه على القرار الإسرائيلي هذا، قال التحالف الدولي لمكافحة الفراء: "شكلت إسرائيل في هذا اليوم التاريخي سابقة أخلاقية، ونأمل أن تنضم إليها دول أخرى تحظر بيع الفراء الدموي والوحشي"، مضيفا: "أصبحت إسرائيل أول دولة خالية من الفراء بأكملها".

ودعت مجموعة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا) دولا أخرى إلى أن تحذو حذو إسرائيل. وقالت إن "احتجاز الحيوانات المريضة والمتعبة معا وفي ظروف غير صحية في مزارع الفراء يتسبب بتكاثر الأمراض الفتاكة".

وأضافت: "تم العثور على فيروس كورونا المستجد في مزارع فراء حيوان المنك في 12 دولة".

المصدر: "أ ف ب" + "القدس"