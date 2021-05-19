"I24": هنغاريا تفشل بيانا مشتركا للاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

استطاعت هنغاريا، أمس الثلاثاء، من إفشال بيان مشترك للاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بحسب موقع "I24NEWS" العبري.

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وبعد أن أيدت الاتفاق 26 دولة من أصل 27 دولة عضوة في الاتحاد، كانت هنغاريا الدولة الوحيدة التي عارضت تأييد البيان خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا اجتماعا خاصا حول الحملة العسكرية في غزة، متذرعة باعتباره "متحيزا" ضد إسرائيل، وفق موقع "I24NEWS".

هذا وبحسب "I24NEWS"، هاجم وزير خارجية هنغاريا، بيتر زيجارتو، خلال الاجتماع، "النهج الأحادي الجانب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل"، وقال:"يوجد لدي مشكلة عامة مع جميع البيانات الأوروبية ضد إسرائيل، هي بشكل عام أحاديات جدا، وهذه البيانات لن تساعد، خصوصا في هذه الظروف التي يتزايد بها التوتر".

وأشار الموقع إلى أنه بسبب عدم وجود اجماع على تأييد البيان المشترك، نشر مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا من قبله حول التصعيد الحالي، طالب خلاله بوقف لإطلاق النار ووقف القتال، وقال: "إن مقتل الأطفال هو أمر غير مقبول".

المصدر: "I24NEWS"