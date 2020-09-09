نتنياهو يدعو للتحقيق مع المحققين في قضيته

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق مع المحققين في قضية الفساد التي يتهم فيها، معتبرا اتهامات الفساد الموجهة إليه تأتي "ضمن قضية مسيسة".

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع أعضاء في حزب "الليكود"، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح أن الشرطة والنيابة العامة تتخذان قرارات سياسية ضد العدالة والقانون بهدف الإطاحة برئيس وزراء يميني".

وأضاف: "يجب فتح تحقيق في تلك الأعمال".

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وكان نتنياهو قد اتهم مرارا المحققين في قضيته بالانحياز السياسي، لكن القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي أفادت مؤخرا بأن الشرطة والنيابة العامة لم تكشف عن أي تضارب المصالح في عمل المحققين، ما أثار غضبا لدى "الليكود" وحلفائه.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مطالبة نتنياهو بالتحقيق مع المحققين بأنها "جنونية"، متهما نتنياهو بأنه يسعى "لإلغاء الديمقراطية في إسرائيل".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قد يرغم المستشار القانوني للحكومة، نتنياهو على التنحي في حال تبين أنه استغل منصبه للإضرار بالمؤسسات القانونية في البلاد.

واعتبر المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت أنه يتعذر على نتنياهو أداء مهام منصبه بسبب تضارب المصالح واستغلاله لصلاحيات منصبه لأغراض خاصة، بينما لا تزال المشاورات مع كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الإسرائيلي مستمرة بهذا الشأن.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام إسرائيلية