المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: يتعذر على نتنياهو أداء مهام منصبه

رأى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، أنه يتعذر على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أداء مهام منصبه، بسبب تضارب المصالح واستخدامه صلاحيات منصبه في صالحه الخاص.

وذكرت صحيفة "هآرتس" والقناة 13 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن مندلبليت قد يرغم نتنياهو على التنحي في حال تبين أنه يستغل منصبه للإضرار بالمؤسسة القانونية في ظل التحقيقات الجارية بحقه.

وحسب "هآرتس" أجرى مندلبليت مساء اليوم، مشاورات مع كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، حول ضرورة الإعلان عن "تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة الإسرائيلية".

يتبع...