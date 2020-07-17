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الجيش اليوناني: تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتعزيز شراكتنا مع إسرائيل أولوية مطلقة

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الجيش اليوناني: تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتعزيز شراكتنا مع إسرائيل أولوية مطلقة
Reuters Costas Baltas
عناصر للجيش اليوناني
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أعلن رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني، قسطنطينوس فلوروس، أن "تركيا من عوامل زعزعة استقرار المنطقة وتشكل خطرا على اليونان والوضع القائم في شرق المتوسط على وجه العموم".

وأشار قائد أركان الجيش اليوناني الذي زار مؤخرا إسرائيل حيث عقد اجتماعا مع نظيره الجنرال أفيف كوخافي، في حوار مع قناة i24، إلى ضرورة أن تتعاون دول شرق المتوسط ضمن إطار السلام والأمن لضمان ازدهار مواطنيها، قائلا إن تعزيز الشراكة العسكرية مع إسرائيل يمثل "أولوية مطلقة" بالنسبة لأثينا.

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وشدد فلوروس على أن القوات اليونانية كانت وستظل على أتم الاستعداد للدفاع عن وحدة أراضي البلاد وحقوقها السيادية من أي مخاطر، لافتا في هذا الصدد إلى "جيران لديهم مخططات تحريفية يسعون إلى تغيير الوضع القائم في المنطقة برمتها".

يأتي هذا على خلفية زيادة التوترات في منطقة المتوسط في ظل التصعيد العسكري في ليبيا، حيث تقدم تركيا دعما عسكريا إلى أحد طرفي النزاع، حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.

ولا يزال التوتر مستمرا أيضا بشأن مشاريع التنقيب التي تنفذها تركيا في شرق المتوسط قبالة سواحل شمال قبرص، رغم معارضة جيرانها.

المصدر: Kathimerini + i24

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