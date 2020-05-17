وباء كورونا يواصل التراجع في هولندا وبلجيكا

سجلت هولندا أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ما يقارب شهرين، برصد 10 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، في حين استمر معدل الوفيات والإصابات في بلجيكا بالتراجع للأسبوع الثاني.

وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، اليوم الأحد: "تسبب فيروس كورونا إلى الآن بوفاة 5680 شخصا منذ بداية انتشاره في مارس، بزيادة 10 حالات وفاة حدثت خلال الساعات الـ24 الماضية​​​. معظم الوفيات كانت للفئات العمرية بين 70-89 سنة".

وأشار البيان إلى انخفاض معدلات الإصابات الجديدة ودخول المرضى المصابين بالفيروس إلى المستشفيات، قائلا: "تم تأكيد إصابة 125 شخص بالفيروس خلال الساعات الماضية، مقارنة بـ198 إصابة يوم الأمس، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 43995 حالة إصابة".

من جهتها أعلنت المستشفيات عن دخول 15 مريضا بسبب مضاعفات صحية نتيجة للإصابة بالفيروس، خلال الساعات الماضية مقارنة بدخول 45 مريضا بالأمس. ومعدل دخول المرضى الجدد اليوم هو أدنى حصيلة سجلت في هولندا منذ ما يقارب الشهرين، ليصل العدد الكلي للمرضى في المستشفيات إلى 11552 مريضا.

أما في بلجيكا، قالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة في بيان صحفي على موقعها الرسمي، حول آخر المعطيات والأرقام للضحايا وإصابات فيروس كورونا المستجد: "توفي 47 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19، مقارنة بـ46 وفاة بالأمس، ليبلغ إجمالي الوفيات في بلجيكا 9052".

وأكدت السلطات إصابة 291 شخصا خلال الساعات الماضية بالفيروس، مقارنة بـ 345 إصابة سجلت يوم أمس، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 55280 إصابة.

ولفتت هيئة الصحة إلى استمرار تراجع أعداد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات جراء شكاوى صحية خطيرة لتصل اليوم إلى 1622 مريضا مقارنة بـ 1750 بالأمس.

يذكر أنه وبالتزامن مع تباطؤ تفشي وباء فيروس كورونا في الدول الأوروبية، بدأت بعض من الدول الأعضاء التراجع عن جملة التدابير المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس منذ بداية انتشاره قبل ما يقارب الشهرين والنصف.

المصدر: وكالات