بيانات تعقب حركة السفن: الناقلة الإيرانية المفرج عنها غيرت وجهتها

أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب، غيرت وجهتها إلى كالاماتا باليونان.

إقرأ المزيد

وأشارت بيانات "ريفينيتيف" في وقت سابق إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا-1" غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعد ساعات من رفض سلطات جبل طارق طلبا أمريكيا باحتجاز السفينة، معللة قرارها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.

المصدر: "رويترز"