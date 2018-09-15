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اشتعال محرك طائرة ركاب بعد هبوطها اضطراريا في أستانا

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اشتعلت النيران في محرك طائرة إيرباص  A320 تابعة للخطوط الكازاخستانية  (Air Astana)، عقب هبوطها اضطراريا أثناء رحلة من مدينة أتيراو إلى العاصمة أستانا في كازاخستان.

ونشرت لجنة الطيران المدني في كازاخستان على صفحتها في موقع فيسبوك فيديو للحادث.

وذكر المتحدث باسم الخطوط الجوية الكازاخستانية، أن الطائرة كان على متنها 91 راكبا، والطاقم المكون من 8 أفراد، ولم يصب أي من الركاب بأذى.

المصدر: نوفوستي

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