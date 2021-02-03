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تدافع جماهيري إثر حالة هلع بعد مداهمة الشرطة لملهى ليلي

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أصيب العشرات في حادث تدافع وقع خلال مداهمة الشرطة لملهى ليلي يعمل بشكل غير قانوني في بوليفيا.

وأفادت السلطات بوجود أكثر من 150 شخصًا داخل الملهى الليلي وذلك على الرغم من الإجراءات التي تحظر التجمعات الجماهيرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية كويلاكولو ألفونسو بيرزين إن أصحاب الملهى أغلقوا الأبواب أمام الجماهير مما تسبب بالتدافع أثناء الخروج.
وألقت الشرطة القبض على إدارة وعاملي الملهى. 

المصدر: AP

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