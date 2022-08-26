روسيا بصدد إنشاء مطار للمروحيات المسيَرة

قد يظهر مطار للمروحيات المسيّرة (فرتوبورت) في روسيا في الربع الثالث للعام المقبل.

والمقصود بالأمر هو إنشاء محطة تقدّم خدمات للدرونات صغيرة الحجم التي تنقل الحمولة بمختلف أنواعها.

أعلن ذلك المهندس في جمعية "إيرونكست" الروسية للبحوث العلمية، نيقولاي رياشين، على هامش منتدى "تكنوبروم – 22" الذي يعقد حاليا في نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.

Sputnik

وقال المهندس إن "فرتوبورت"، بصفته محطة لصيانة المروحيات المسيّرة، عبارة عن مشروع جديد لمطار الدرونات (درونوبورت) العامل تم تكييفه على صيانة مروحيات كهربائية مسيّرة.

إقرأ المزيد

ومضى قائلا:" إننا نعوّل على أن نُقدّم للسوق منتوجنا الجديد في الربع الثالث لعام 2023".

وأوضح المهندس أن مطار المروحيات المسيّرة سيحل محل بطاريات المروحية الكهربائية وسيشحن بطارياتها بواسطة مجموعة من الروبوتات لتستطيع المروحية مواصلة تحليقها.

وعلاوة على ذلك فإن المطار سيزوّد بنظام أوتوماتيكي للحصول على ترخيص بإقلاع المروحيات.

وحسب رياشين، فإن المروحيات المسيّرة ستقوم بمراقبة المنطقة المحيطة بالمطار. وعلى سبيل المثال فإنها ستستطيع تتبع الأوضاع المتعلقة بنشوب الحرائق ومراقبة حالة الطرق وخطوط النفط والكهرباء.

وقال إن المرحلة التالية هي إنشاء مطارات مُركّبة يمكن استخدامها كذلك لصيانة المروحيات المسيّرة كبيرة الحجم حيث تقدّم لها مواقع لشحن وتفريغ الحمولة واستبدال البطاريات والتزود بالوقود.

المصدر: نوفوستي