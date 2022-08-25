كرواتيا تسلّم أوكرانيا مدافع سوفيتية صنعت في الخمسينيات

سلّمت كرواتيا الجيش الأوكراني 15 مدفعا سوفيتي الصنع عيار 130 ملم من طراز إم – 46.

ويذكر أن مدافع كهذه لم ترها القوات المسلحة الأوكرانية مطلقا.

يذكر أن تلك المدافع صدّرها الاتحاد السوفيتي إلى ما يزيد عن 50 بلدا، بما فيها يوغوسلافيا،، وبقي بعض المدافع في كرواتيا، بصفتها إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

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يذكر أن مدفع "إم – 46" تم تصنيعه في النصف الثاني للأربعينيات وبدأ إنتاجه الصناعي على دفعات عام 1951. ويستخدم المدفع قذائف الشظايا والقذائف شديدة الانفجار التي يمكن أن تصيب الهدف على مسافة 27490 مترا.

وقد بلغ وزن المدفع بوضعه الجاهز 7700 كلغ، وسرعة رماية المدفع 8 طلقات في الدقيقة. أما سرعة قذيفة المدفع عند إطلاقها فتبلغ 930 مترا في الثانية.

ويذكر أن البلدان الأوروبية الكثيرة تريد التخلص من الأسلحة القديمة عن طريق تسليمها لأوكرانيا. وعلى سبيل المثال فإن وزارة الدفاع البرتغالية تنوي تسليمها مدافع الهوتزر عيار 155 ملم من طراز إم 114 التي استخدمتها في الحرب العالمية الثانية. أما السويد فقد سلّمت أوكرانيا المدافع المضادة للطائرات عيار 40 ملم من تصنيع ثلاثينيات القرن الماضي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا