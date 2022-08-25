روسيا تبدأ في تصنيع مسيّرة سريعة ضاربة

بدأت روسيا في تصنيع مسيّرة "غروم" (الرعد) الجوية الضاربة السريعة التي كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي.

أفاد بذلك على هامش منتدى الجيش – 2022" ناطق باسم الشركة المصنعة للمسيّرة. وأكّدت وكالة "تاس" أن لديها تأكيدا لتوقيع اتفاقية حكومية مع وزارة الدفاع بوضع المشروع التصميمي للمسيّرة.

إقرأ المزيد

يذكر أن مسيّرة "غروم" تخصص لتكون طائرة منقادة في النسق المهاجم، تتعاون مع الطائرات المأهولة. وبمقدور درون "غروم" إرباك الدفاعات الجوية المعادية، وعندما تبدأ البحث عنه يوجّه إليها ضربات بصواريخه. وبالإضافة إلى ذلك فإن درون "غروم" يمكن أن يحمل صواريخ " خا – 38" جو – أرض.

يذكر أن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مسيّرة "غروم" ستتعاون مع سرب من الدرونات الضاربة والاستطلاعية يضم 10 درونات صغيرة الحجم. ويكون بمقدورها كذلك تغيير مهمة كل منها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا