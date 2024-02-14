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موسى التعمري يعلق على الأجواء المشحونة بين جماهير الأردن والعراق وقطر ويوجه رسالة لغزة

الرياضة

موسى التعمري يعلق على الأجواء المشحونة بين جماهير الأردن والعراق وقطر ويوجه رسالة لغزة
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وجه النجم الأردني موسى التعمري رسالة للجماهير، بعد الأجواء المشحونة بين أنصار منتخبات الأردن والعراق وقطر، التي شهدتها نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، سجالات بين المشجعين، بعد نهاية مباراة الأردن والعراق في الدور الثاني من بطولة كأس آسيا، وبعد النهائي بين الأردن وقطر.

وكتب التعمري عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "طوينا صفحة كأس آسيا باجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والالكتروني"، حسب قوله.

وأضاف: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأمة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة، قلوبنا مع غزة"، حسب تعبيره.

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وكان منتخب الأردن قد أطاح بنظيره العراقي، من دور الـ16 للبطولة، بفوزه عليه (3-2) اثنان منها في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، قبل أن يخسر أمام منتخب قطر بهدف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة النهائية، يوم السبت الماضي، التي شهدت احتساب 3 ركلات جزاء لصالح "العنابي" القطري.

المصدر: "@TamariMousa" 

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