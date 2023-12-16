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الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل صحوته بفوزه على نوتنغهام

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل صحوته بفوزه على نوتنغهام
AP
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حقق توتنهام فوزه الثاني تواليا حيث يستمر في سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى وذلك بفوزه على نونتغهام فوريست 2-0 في افتتاح المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز إلى مسجلي الهدفين المهاجم البرازيلي ريشارليسون (45+2)، والجناح السويدي ديان كولوشيفسكي (65).

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وهذا الفوز هو الثاني تواليا لتوتنهام الذي كان قد تغلب على نيوكاسل يونايتد 4-1 في الجولة الماضية.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يسجل فيها توتنهام في 15 مباراة متتالية خارج أرضه ضمن الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الرابع الذي يلعب مع كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم السبت، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند النقطة 14 في المركز الـ16.

المصدر: وكالات

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