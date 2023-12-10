الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكرم وفادة نيوكاسل برباعية

حقق نادي توتنهام فوزا عريضا ومستحقا على حساب ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأحد في قمة المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فبعد صيام عن الانتصارات دام على مدى خمس مباريات، نجح توتنهام في العودة لنغمة الفوز من بوابة نيوكاسل بأربعة أهداف حملت توقيع كلا من لإيطالي الشاب ديستيني أودوجي في الدقيقة 26، والمهاجم الدولي البرازيلي ريتشارليسون "هدفين" في الدقيقتين 38 و60، والكوري الجنوبي الدولي هيونغ مين سون من ركلة جزاء في الدقيقة 85، فيما تكفل البرازيلي جولينتون بإحراز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة "90+1".

إقرأ المزيد

وهذا الانتصار هو الأول لتوتنهام في الدوري منذ ما يقرب عن شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى 27 أكتوبر الماضي، عندما تغلب بنتيجة 2-1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

ورفع توتنهام الذي حصل على نقطة وحيدة في مواجهاته الخمس الأخيرة في الدوري قبل لقاء نيوكاسل، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس على بعد سبع نقاط عن المتصدر ليفربول، وثلاث نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT