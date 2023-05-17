الركراكي يكشف تفاصيل اتصاله مع أبو خلال إثر خلافه مع مسؤولة فرنسية

وصف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، زكريا أبو خلال المحترف بتولوز الفرنسي، باللاعب "الخلوق والمحترم" على خلفية اتهامه بأنه تشاجر مع نائبة عمدة مدينة تولوز.

وأعلن نادي تولوز أمس الثلاثاء، معاقبة لاعبه المغربي بالتدرب منفردا بعيدا عن المجموعة حتى إشعار آخر بسبب الاتهامات التي نشرها "راديو مونت كارلو" بالتحدث بطريقة سيئة مع نائبة عمدة مدينة تولوز خلال نهائي كأس فرنسا.

كما أثار أبو خلال الجدل نهاية الأسبوع الماضي، بعد رفضه لعب لقاء فريقه تولوز ضد نانت، في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي، لرفضه ارتداء قميص يحمل شعار قوس قزح، في إطار حملة لرابطة الدوري الفرنسي لمحاربة رهاب المثلية.

وقال الركراكي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن أبو خلال لاعب محترم وخلوق، وهو بعيد كل البعد عن مثل هذا النوع من المشاكل، ولديه قيم حقيقية وتربية جيدة، وفق ما تابعه في مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر العام الماضي.

وأوضح الركراكي أنه تواصل مع اللاعب الدولي المغربي ونفى له أن يكون قد دخل في شجار مع عمدة مدينة تولوز، وسلوكه لا يسمح له بذلك؛ ففي قطر كانت هناك سيدة مع بعثة المنتخب المغربي وكان يحترمها بشكل كبير، حتى أنها عندما صرخت خفض رأسه احتراما لها.

وأكمل مدرب "أسود الأطلس": "إنه يعمل، منذ فترة طويلة، من أجل إنقاذ الأطفال في المغرب ويمول دار أيتام في الدار البيضاء بماله الخاص. كما أنشأ ملعب كرة قدم بتعاون مع إحدى الجمعيات.. لديه هذه النزعة الاجتماعية والرغبة في المساعدة لإخراج الأطفال من الفقر.. لهذا السبب صدمتني هذه الأخبار، لأنه بعيد كل البعد عن مثل هذه المشاكل".

المصدر: وكالات