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مدرب ريال مدريد يعلن موقف بنزيما من المشاركة في مواجهتي إسبانيول وليفربول

الرياضة

مدرب ريال مدريد يعلن موقف بنزيما من المشاركة في مواجهتي إسبانيول وليفربول
AP
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يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني المقررة غدا السبت بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلنه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إسبانيول: "تعرض بنزيما لضربة في كاحله ما أدى إلى تورمه.. لقد تدرب بشكل فردي اليوم (الجمعة) وسيكون جاهزا للمباراة ضد ليفربول" المقررة الأربعاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض بنزيما لعدة إصابات طفيفة هذا الموسم بعد أن تألق في موسم 2021-22 وقاد ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بتسجيله 44 هدفا.

وقد أدى هذا التألق إلى تتويج المهاجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022. 

المصدر: أ ب

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