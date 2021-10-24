"ديربي إيطاليا".. يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر ميلان في الوقت القاتل (فيديو)
انتزع يوفنتوس تعادلا بشق الأنفس من مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وسجل هدف أصحاب الأرض، البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الـ17، وعادل لفريق "السيدة العجوز" الأرجنتيني باولو ديبالا من ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.
وبهذا التعادل، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، كما رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
⚽️ دجيكو يتقدم لـ @Inter_ar— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) October 24, 2021
⚽️ ديبالا يتعادل لـ @Juventusfcar
قمة الجولة التاسعة تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة 🤝#إنتر_يوفنتوس 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/Nmk8N3Z2aJ
وفي مباراة ثانية اليوم، تعادل نابولي مع مضيفه روما من دون أهداف.
وبهذا التعادل رفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة واستعاد الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على ميلان الوصيف، كما رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.