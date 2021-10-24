شاهد ثلاثية "هاتريك" تاريخية لصلاح في شباك "الشياطين الحمر" (فيديو)

تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التي تجمع فريقه حاليا مع مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتشير النتيجة لتقدم ليفربول بخماسية نظيفة في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح الهدفين الثالث والرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/p3ypPRlQHs — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/bxEBSTQMRM — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/9ITqnM4n0n — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/otK3ffFoDA — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Naby Keita for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/QdsVA0t2CH — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

المصدر: RT