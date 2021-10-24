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شاهد ثلاثية "هاتريك" تاريخية لصلاح في شباك "الشياطين الحمر" (فيديو)

الرياضة

شاهد ثلاثية
AFP
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تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التي تجمع فريقه حاليا مع مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتشير النتيجة لتقدم ليفربول بخماسية نظيفة في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح الهدفين الثالث والرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

المصدر: RT

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