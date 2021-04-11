بنزيما يحقق رقما استثنائيا في القرن الـ21

ظفر النجم الفرنسي كريم بنزيما برقم قياسي جديد عقب فوز فريقه على برشلونة في الكلاسيكو 2-1، في المباراة التي أقيمت على "ملعب ألفريدو دي ستيفانو" بالجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وبات المهاجم الفرنسي البالغ 33 عاما، واحدا من 4 لاعبين فقط لريال مدريد سجلوا في سبع مباريات متتالية في الدوري الإسباني هذا القرن بعد تسجيله هدفا في مباراة أمس، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وانضم بنزيما إلى رود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل بهذا الرقم.

وافتتح بنزيما التسجيل للفريق الملكي عند الدقيقة الـ13 بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى.

7 - @Benzema 🇫🇷 has scored his last seven league games (nine goals) becoming the fourth @realmadriden's player to score at least seven games in a row in this competition this century after @RvN1776 (2007), Cristiano Ronaldo (four times) & Gareth Bale (2018). Feeling#ElClásicopic.twitter.com/nt7x4jPARB — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021

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ويعيش بنزيما في الموسم الحالي أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية بقميص ريال مدريد والتي بدأت في صيف العام 2009، حيث سجل 19 هدفا خلال 26 مباراة.

وكانت آخر مرة فشل فيها بنزيما في التسجيل في أي مباراة من منافسات الدوري الإسباني في أوائل فبراير الماضي، ليحقق بنزيما أفضل سلسلة تهديفية لأي لاعب في ريال مدريد منذ أن نال بيل هذا الإنجاز عام 2018.

المصدر: twitter/OptaJose