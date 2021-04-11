بعد الهزيمة أمام ريال مدريد.. ميسي يسجل رقما سلبيا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رقما سلبيا عقب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد 1-2، السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ميسي حقق 21 تسديدة على مرمى ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني، دون أن ينجح في زيارة الشباك.

Lionel Messi's last 21 shots vs. Real Madrid in LaLiga:



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He failed to find the net with any of his seven attempts this evening. pic.twitter.com/2itMsUo9gh — Squawka Football (@Squawka) April 10, 2021

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وأضافت الشبكة أن الأرجنتيني البالغ 33 عاما سدد في مباراة السبت 7 تسديدات على مرمى ريال مدريد، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف.



جدير بالذكر أن آخر هدف لميسي في شباك ريال مدريد يعود إلى موسم 2017-2018، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليغا متساويا بعدد النقاط مع جاره أتلتيكو، فيما ترجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

المصدر: twitter/Squawka