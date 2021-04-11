 
مباشر
عاجل
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر انهيار داخل نفق في منطقة الكرك جنوب الأردن

بعد الهزيمة أمام ريال مدريد.. ميسي يسجل رقما سلبيا

الرياضة

بعد الهزيمة أمام ريال مدريد.. ميسي يسجل رقما سلبيا
AFP JAVIER SORIANO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5nt

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رقما سلبيا عقب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد 1-2، السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ميسي حقق 21 تسديدة على مرمى ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني، دون أن ينجح في زيارة الشباك.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يحسم
ريال مدريد يحسم "كلاسيكو الأرض" بثنائية في شباك برشلونة ويصعد لصدارة "الليغا" (فيديو)

وأضافت الشبكة أن الأرجنتيني البالغ 33 عاما سدد في مباراة السبت 7 تسديدات على مرمى ريال مدريد، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف.

جدير بالذكر أن آخر هدف لميسي في شباك ريال مدريد يعود إلى موسم 2017-2018، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليغا متساويا بعدد النقاط مع جاره أتلتيكو، فيما ترجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد  65 نقطة.

المصدر: twitter/Squawka

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا