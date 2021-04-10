ريال مدريد يحسم "كلاسيكو الأرض" بثنائية في شباك برشلونة ويصعد لصدارة "الليغا" (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى.

ريال مدريد 1 × 0 برشلونة .. هدف كريم بنزيما https://t.co/Oi5d4FQ3t6 — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

وعزز أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثان عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

ريال مدريد 2 × 0 برشلونة .. هدف توني كروس https://t.co/3Zjv8DuEm7 — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

وعند الدقيقة الـ60 قلص برشلونة النتيجة عن طريق مدافعه أوسكار مينغيزا.

ريال مدريد 2 × 1 برشلونة .. هدف مينغيسا https://t.co/5dqu2SCU8Z — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

المصدر: RT