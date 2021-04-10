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ريال مدريد يحسم "كلاسيكو الأرض" بثنائية في شباك برشلونة ويصعد لصدارة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يحسم
Globallookpress Ruben Albarran / PRESSINPHOTO vi
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حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى.

وعزز أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثان عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وعند الدقيقة الـ60 قلص برشلونة النتيجة عن طريق مدافعه أوسكار مينغيزا.

المصدر: RT

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