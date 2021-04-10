 
مباشر

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف "الفرعون" صلاح في شباك أستون فيلا (فيديو)

الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5lb

استعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفا في شباك أستون فيلا اليوم السبت.

وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري، وسجل "الفرعون" المصري الهدف الأول لفريقه وساهم في الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثاني.

وبهدفه اليوم، رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع هاري كين نجم توتنهام.

ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2020-2021:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 19 هدفا

2- هاري كين (توتنهام) برصيد 19 هدفا

3- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) برصيد 16 هدفا.

ولدى كين وفيرنانديز فرصة لزيادة غلتهما من الأهداف عندما يلتقي فريقيهما غدا الأحد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ المزيد
صلاح وأرنولد يقودان ليفربول لقلب الطاولة على أستون فيلا (فيديو)
صلاح وأرنولد يقودان ليفربول لقلب الطاولة على أستون فيلا (فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا