تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف "الفرعون" صلاح في شباك أستون فيلا (فيديو)

استعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفا في شباك أستون فيلا اليوم السبت.

وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري، وسجل "الفرعون" المصري الهدف الأول لفريقه وساهم في الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثاني.

وبهدفه اليوم، رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع هاري كين نجم توتنهام.

ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2020-2021:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 19 هدفا

2- هاري كين (توتنهام) برصيد 19 هدفا

3- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) برصيد 16 هدفا.

ولدى كين وفيرنانديز فرصة لزيادة غلتهما من الأهداف عندما يلتقي فريقيهما غدا الأحد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا اليوم

ويرفع رصيده إلى 19 هدف 💪#محمد_صلاحpic.twitter.com/2ClrpipfNn — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 10, 2021

ليفربول 1 × 1 أستون فيلا .. هدف محمد صلاح https://t.co/LWQc3VuClT — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

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المصدر: RT