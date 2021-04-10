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صلاح وأرنولد يقودان ليفربول لقلب الطاولة على أستون فيلا (فيديو)

الرياضة

صلاح وأرنولد يقودان ليفربول لقلب الطاولة على أستون فيلا (فيديو)
Reuters
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قلب ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز ثمين بنتجية 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة الـ43، قبل أن ينتفض "الريدز" ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين حملا توقيع نجميه المصري محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقتين 57 و90+1 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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المصدر: RT

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