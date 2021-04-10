صلاح وأرنولد يقودان ليفربول لقلب الطاولة على أستون فيلا (فيديو)

قلب ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز ثمين بنتجية 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة الـ43، قبل أن ينتفض "الريدز" ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين حملا توقيع نجميه المصري محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقتين 57 و90+1 على الترتيب.

هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا اليوم

ويرفع رصيده إلى 19 هدف 💪#محمد_صلاحpic.twitter.com/2ClrpipfNn — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 10, 2021

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

Trent Alexander-Arnold's stunner secures a comeback win 🔴 pic.twitter.com/8v3JqBBPMx — Premier League (@premierleague) April 10, 2021

ليفربول 0 × 1 أستون فيلا .. هدف واتكينز https://t.co/oWxowFICew — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

ليفربول 1 × 1 أستون فيلا .. هدف محمد صلاح https://t.co/LWQc3VuClT — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

ليفربول 2 × 1 أستون فيلا .. هدف ارنولد https://t.co/OwhJecgvsC — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: RT