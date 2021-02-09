ميار شريف تصبح أول لاعبة كرة مضرب مصرية تفوز بمباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى

تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة أول البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب بفوزها في الدور الأول على الفرنسية كلوي باكي بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت اللاعبة المصرية البالغة 24 عاما من حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و7-5.

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History Made: Mayar Sherif defeats Chloe Paquet 75 75 to become the 1st Egyptian woman to win a main draw match at a Slam.



Faces Konta or Juvan next. #AusOpenpic.twitter.com/nYE8AigphC — WTA Insider (@WTA_insider) February 9, 2021

وحسب الموقع الرسمي لاتحاد محترفات كرة المضرب فإن شريف هي أول لاعبة مصرية تفوز في إحدى البطولات الأربعة الكبرى في عالم الكرة الصفراء.

A slice of history at #AO2021!



Mayar Sherif becomes the first Egyptian woman to win a main draw match at a Grand Slam 🇪🇬 ⭐️#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/M2BkFtZBvy — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

وستواجه شريف في الدور الثاني، اللاعبة السلوفينية كاجا جوفان التي تأهلت بعد انسحاب منافستها البريطانية جوهانا كونتا بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم جوفان بنتيجة المجموعة الثانية بشوطين دون مقابل، فيما حسمت كونتا المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-4.

Qualifier Kaja Juvan progresses as No.13 seed Konta is forced to retire at 6-4, 0-2. #AO2021pic.twitter.com/akVSnh7Gtv — wta (@WTA) February 9, 2021

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المصدر: WTA_insider/twitter