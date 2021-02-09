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مدفيديف وروبليف وخاتشانوف يتأهلون للدور الثاني في أستراليا المفتوحة

الرياضة

مدفيديف وروبليف وخاتشانوف يتأهلون للدور الثاني في أستراليا المفتوحة
AFP Paul CROCK
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تأهل الثلاثي الروسي دانييل مدفيديف وأندريه روبليف وكارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب.

وجاء تأهل مدفيديف وروبليف بسهولة، حيث حسم كل منهما مباراته بثلاث مجموعات نظيفة، فيما احتاج خاتشانوف للعب أربع مجموعات للتغلب على منافسه.

وتغلب مدفيديف على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-2 و6-2 و6-4، خلال ساعة و49 دقيقة.

وفاز روبليف على الألماني يانيك هانفمان 6-3 و6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

وحسم خاتشانوف مباراته أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و6-7 و7-6 و6-4، خلال 3 ساعات و6 دقائق.

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المصدر: rsport.ria.ru

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