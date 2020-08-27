رسميا.. هدف رونالدو الأفضل في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بجائزة أفضل هدف في الموسم المنصرم لدوري أبطال أوروبا (2019-2020).

وحصل رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 130 هدفا، على الجائزة من بين 9 لاعبين آخرين، بهدفه الثاني الرائع في شباك ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ".

وأحرز رونالدو هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز على ليون في إياب الدور ثمن النهائي (2-1)، لكن فريق "السيدة العجوز" ودع مسابقة دوري الأبطال، على الرغم من هذا الانتصار، بحكم خسارته ذهابا أمام ليون بهدف من دون رد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن رونالدو توج بالجائزة بعد أن حصل على أكبر عدد من الأصوات، متفوقا على أهداف الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، وبقية اللاعبين.

وحصل النمساوي مارسيل سابيتزر، نجم فريق لايبزيغ الألماني، حصل على المركز الثاني، بهدفه في مرمى زينيت بطرسبورغ الروسي، بينما جاء الكولومبي، خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس، بالمركز الثالث بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد، ومن ثم لويس سواريز في المرتبة الرابعة.

⚽️ 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 ⚽️



🥇 @cristiano Ronaldo, JUVENTUS v Lyon



You cast over 400,000 votes - thanks for taking part! 🙌#UCLGOTT#UCLGOTW@nissanfootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

يذكر أن يوفنتوس خرج من الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، الذي توج به بايرن ميونخ الألماني على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: وكالات