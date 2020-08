رسميا.. هدف رونالدو الأفضل في دوري الأبطال (فيديو)

⚽️ 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 ⚽️



🥇 @cristiano Ronaldo, JUVENTUS v Lyon



You cast over 400,000 votes - thanks for taking part! 🙌#UCLGOTT#UCLGOTW@nissanfootball