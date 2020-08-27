رونالدو: سنغزو إيطاليا وأوروبا (فيديو)
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، استمراره مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الفريق سيعمل على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم أجمع بتحقيق جميع الألقاب الممكنة.
وقال رونالدو في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية "إنستغرام" اليوم الخميس، لجماهيره: "بينما استعد للموسم الثالث كلاعب في اليوفي، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى، انتصارات، التزام، تفان في العمل، واحترافية".
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As I’m getting ready for my third season as a bianconero, my spirit and ambition are as high as ever. Goals. Victories. Commitment. Dedication. Professionalism. With all my strenght and with the precious help from my teammates and all of the Juventus staff, we work once again to conquer Italy, Europe and the World! Breaking records. Overcoming obstacles. Winning titles and achieving personal goals. To do more and better once and again. To reach higher and to succeed in all challenges that may come our way. Making every year into an adventure better than the one before and winning everything for our fans and supporters. To be the bearers of this amazing and unique passion that is Juventus, and to live up to it’s history, elevating our name, our values and our standards as high as possible. We are Juventus! We are the Champions! We are back and stronger than ever! We are counting on you! All together! Fino Alla Fine! 💪🏽
وأضاف النجم البرتغالي: "مع كل قوتي، وبمساعدة زملائي في الفريق وجميع موظفي يوفنتوس، سنعمل مرة أخرى على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم".
وتابع "صاروخ ماديرا": "تحطيم الأرقام القياسية، وتخطي الحواجز، والفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية من أجل الوصول إلى أعلى المستويات والنجاح في جميع التحديات التي قد تعترض طريقنا".
وأكمل الدون: "يجب أن نكون حاملي شغف يوفنتوس، وأن نرتقي إلى مستوى تاريخه، وباسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن. نحن يوفنتوس، نحن الأبطال، لقد عدنا أقوى من أي وقت مضى".
يذكر أن يوفنتوس توج بلقب بطل الدوري الإيطالي، لكنه خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
المصدر: وكالات