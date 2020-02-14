 
مباشر

لأول مرة في روسيا تقام بطولة العالم للتزحلق بالزحافات

الرياضة

لأول مرة في روسيا تقام بطولة العالم للتزحلق بالزحافات
AFP ARNO BURGI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9mz

تستضيف مدينة سوتشي الروسية بطولة العالم للتزحلق بالزحافات لأول مرة في التاريخ، والتي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر ثلاثة أيام.  

ويشارك في الحدث العالمي 100 رياضي حضروا من 20 دولة، حيث ستقام المنافسات على مضمار "كراسنايا بوليانا" والذي احتضن منافسات أولمبياد سوتشي 2014 في التزلج والتزحلق على الجليد، والبطولة الأوروبية للتزحلق بالزحافات عام 2015.

إقرأ المزيد
الروسية ألكسندروفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ (فيديو)
الروسية ألكسندروفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ (فيديو)

وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوفيق لجميع المشاركين، ضمن رسالة وجهها في حفل افتتاح البطولة العالمية. 

وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بتوزيع الميداليات على الفائزين في منافسات الرجال، فيما تختتم منافسات فئة السيدات يوم السبت.

المصدر: tass.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!