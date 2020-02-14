لأول مرة في روسيا تقام بطولة العالم للتزحلق بالزحافات

تستضيف مدينة سوتشي الروسية بطولة العالم للتزحلق بالزحافات لأول مرة في التاريخ، والتي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في الحدث العالمي 100 رياضي حضروا من 20 دولة، حيث ستقام المنافسات على مضمار "كراسنايا بوليانا" والذي احتضن منافسات أولمبياد سوتشي 2014 في التزلج والتزحلق على الجليد، والبطولة الأوروبية للتزحلق بالزحافات عام 2015.

Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по санному спорту 2020 года, который открылся в Сочи https://t.co/P7eINS5Jgk — Президент России (@KremlinRussia) February 14, 2020

В Сочи открыт чемпионат мира по санному спорту



В Сочи состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по санному спорту. https://t.co/Uo8OC3fIFopic.twitter.com/2zIp3me7VD — ХАЛЯВА СОЧИ объявления Потеряшки Новости (@HalyavaSochi) February 13, 2020

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وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوفيق لجميع المشاركين، ضمن رسالة وجهها في حفل افتتاح البطولة العالمية.

وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بتوزيع الميداليات على الفائزين في منافسات الرجال، فيما تختتم منافسات فئة السيدات يوم السبت.

المصدر: tass.ru