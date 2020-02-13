الروسية ألكسندروفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ (فيديو)

تأهلت الروسية يكاترينا ألكسندروفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية لكرة المضرب، عقب تغلبها اليوم الخميس على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين.

Second straight @Formula_TX quarterfinal for Ekaterina Alexandrova!



Defeats No.7 seed Vekic, 6-1, 7-5. pic.twitter.com/z3GTCvjekp — WTA (@WTA) February 13, 2020

واستطاعت ألكسندروفا البالغة 25 عاما حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و7-5.

إقرأ المزيد

وستواجه ألكسندروفا في ربع نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، التشيكية بيترا كفيتوفا الفائزة بدورها على البلجيكية أليسون فان يوتفانك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و1-6 و6-2، خلال ساعتين و16 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru