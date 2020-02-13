الروسي روبليوف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة روتردام (فيديو)
بلغ الروسي أندريه روبليوف الدور ربع النهائي لبطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، عقب تغلبه اليوم الخميس على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون مقابل.
13 wins & just one loss to start 2020 😯@AndreyRublev97 equals Novak Djokovic with the most wins this season after defeating Bublik 7-5 6-3 in Rotterdam! #abnamrowttpic.twitter.com/yJThNPoLMR— ATP Tour (@atptour) February 13, 2020
وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-3، خلال ساعة تقريبا.
The last remaining Russian🇷🇺 in Rotterdam is... @AndreyRublev97!— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 13, 2020
The unstoppable 22 y/o has won 17 of his last 18 matches as he moved past Alexander Bublik: 7-5 6-3.#abnamrowttpic.twitter.com/inC2Clynao
ويواجه روبليوف في نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مباراة الكندي فاسيك بوسبيسيل والصربي فيليب كراينوفيتش.
المصدر: rsport.ria.ru