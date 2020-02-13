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الروسي روبليوف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة روتردام (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليوف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة روتردام (فيديو)
AFP Manan VATSYAYANA
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بلغ الروسي أندريه روبليوف الدور ربع النهائي لبطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، عقب تغلبه اليوم الخميس على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون مقابل.

وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-3، خلال ساعة تقريبا.

ويواجه روبليوف في نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مباراة الكندي فاسيك بوسبيسيل والصربي فيليب كراينوفيتش.

المصدر: rsport.ria.ru

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