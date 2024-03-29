روسيا تحضر لإطلاق أحدث أقمارها لاستشعار الأرض عن بعد (صور)

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن التحضيرات بدأت في قاعدة بايكونور الفضائية لإطلاق القمر الجديد من أقمار "Resurs-P" إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"بدأت في قاعدة بايكونور الفضائية التحضيرات لإطلاق القمر رقم 4 من أقمار Resurs-P، وتم نقل صاروخ Soyuz-2.1b وعلى متنه القمر وثبتا على قاعدة الإطلاق في الموقع 31 في القاعدة. بعد نصب الصاروخ بشكل عمودي واصل الخبراء العمل على التحضير لعملية الإطلاق".

وأشار البيان إلى أن عملية إطلاق الصاروخ وعلى متنه القمر الجديد من المفترض أن تنفذ في 31 مارس الجاري، تمام الساعة 12:36 بتوقيت موسكو.

وسيستخدم القمر الجديد لاستشعار الأرض عن بعد، وستستعمل البيانات التي سيحصل عليها لدراسة الموارد الطبيعية وعمليات مراقبة التلوث البيئي، كما سيتم الاستفادة منه في مراقبة الثروة البيئية والمناطق المحمية.

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وتستفيد روسيا من أقمار"Resurs-P" في العديد من المجالات المدنية، وفي مراقبة مناطق استخراج المعادن والنفط والثروات الطبيعية، كما حصلت هذه الأقمار على تقنيات تساعدها على رصد الأرض بدقة كبيرة، ولديها قدرات تمكنها من صنع صور وخرائط ثلاثية الأبعاد للأرض.

المصدر: روس كوسموس