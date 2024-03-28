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روسيا.. نصب صاروخ Angara الثقيل في مطار فوستوتشني استعدادا لإطلاقه (صور)

الفضاء

روسيا.. نصب صاروخ Angara الثقيل في مطار فوستوتشني استعدادا لإطلاقه (صور)
Roscosmos
تثبيت صاروخ Angara-A5 الثقيل على قاعدة الإطلاق في مطار "فوستوتشني الفضائي
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها ثبتت صاروخ Angara-A5 على قاعدة الإطلاق في مطار "فوستوتشني" الفضائي، وتجري التحضيرات لإرساله إلى الفضاء.

وجاء في منشور على الموقع الرسمي للوكالة:"في السادس والعشرين من مارس الجاري تم نقل صاروخ Angara-A5 من مجمع الاختبار في مطار فوستوتشني، وجرى تثبيته على قاعدة الإطلاق بالموقع 1А في المطار".

روسيا.. نصب صاروخ Angara الثقيل في مطار فوستوتشني استعدادا لإطلاقه (صور)
Roscosmos
روسيا.. نصب صاروخ Angara الثقيل في مطار فوستوتشني استعدادا لإطلاقه (صور)
Roscosmos

ونوهت "روس كوسموس" إلى أنه ومع إطلاق الصاروخ المذكور ستكون قد بدأت عمليات اختبارات الإطلاق لمجمع "آمور" الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة.

روسيا.. نصب صاروخ Angara الثقيل في مطار فوستوتشني استعدادا لإطلاقه (صور)
Roscosmos

وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن الصاروخ من المفترض أن يطلق إلى الفضاء مع حمولة إضافية في الفترة ما بين 6 و10 أبريل القادم.

روسيا.. نصب صاروخ Angara الثقيل في مطار فوستوتشني استعدادا لإطلاقه (صور)
Roscosmos
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تمتلك روسيا حاليا عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عدة صواريخ من هذا النوع من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 b.

المصدر: روس كوسموس

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