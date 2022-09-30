روسيا والصين توقعان عقودا لنشر محطات لمنظومتي GLONASS و Beidou على أراضيهما

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا والصين وقعتا عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومتي GLONASS و Beidou الملاحيتين على أراضيهما.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المؤسسة "عقد يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو اجتماع للجنة الروسية الصينية لمشاريع التعاون الاستراتيجي بشأن الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وبحضور رئيس مؤسسة روس كوسموس الروسية، يوري بوريسوف، ورئيس اللجنة الصينية لنظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية، هيي يوبين، ووقع الطرفان عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومة GLONASS الروسية في الصين ومحطات تابعة لمنظومة Beidou على الأراضي الروسية".

ومن المفترض أن تنتشر المحطات التابعة لمنظومة GLONASS في عدة مدن صينية مثل تشانغتشون، وأورومتشي، وشانغهاي، بينما ستتوزع محطات منظومة Beidou في روسيا في مدن هي أوبنينسك، وإيركوتسك، وبيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي".

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وحول الموضوع قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف: "الاستخدام المتزامن للمنظومتين الروسية والصينية GLONASS و Beidou - يزيد من دقة وموثوقية الملاحة، لذلك نهتم بصدق بتوسيع التعاون في مجال استخدام هاتين المنظومتين".

وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" كانت قد وقعت في وقت سابق مع اللجنة الصينية لنظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية اتفاقية بشأن التعاون في مجال ضمان التكامل بين أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية GLONASS و Beidou، ولم يستبعد الرئيس السابق لـ"روس كوسموس" دميتري روغوزين حينها أن يتوسع هذا التعاون ليمتد لمجالات مجموعات الاتصالات والمراقبة.

المصدر: تاس