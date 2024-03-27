نساء نيويورك يحذرن من "رجل مجهول" يلكمهن في الشارع (فيديوهات)

نبهت النساء في مدينة نيويورك الأمريكية بعضهن البعض للبقاء على حذر بعد أن أبلغت العديد منهن عن تعرضهن للكمات في الوجه من قبل رجل مجهول.

وكتبت الممثلة الكوميدية سارة سوزوكي هارفارد في منشور عبر منصة "إكس": "في يوم الثلاثاء 19 مارس، حوالي الساعة 8 مساء، كنت أسير بمفردي في شارع ديلانسي في مانهاتن عندما هاجمني رجل من الخلف.. منذ ذلك الحين، رأيت العديد من النساء في مدينة نيويورك على TikTok يبلغن عن تعرضهن للكمات في الوجه".

On Tuesday 3/19 @ around 8p, I was walking alone out of the Delancey/Essex St station where I got punched in the back of my skull from a random man on the street.



Since then, I’ve seen several NYC women on TikTok reporting they’ve been punched in the face — Sarah Suzuki Harvard (@sarahamyharvard) March 26, 2024

وأضافت: "شاركت الكثير من هؤلاء النساء أوصافا مماثلة للرجل الذي لكمهن. لقد كان رجلا أسود يبلغ طوله حوالي 6 أقدام ولديه ضفائر في شعره. أتذكر بوضوح أنه كان يرتدي قبعة وكان يرتدي سترة من الجينز وبنطال جينز.. تعرضت جميع النساء للهجوم في وسط المدينة في منطقة Union Square / East Village / LES".

ونشرت أيضا عدة مقاطع فيديو لنساء يبلغ عن تعرضهن للكم عبر "تيك توك".

I’ll post several links of TikToks where women are sharing their accounts similar to mine: https://t.co/xV9Ye0mtbJ — Sarah Suzuki Harvard (@sarahamyharvard) March 26, 2024

وأثار الكشف عن تعرض النساء للهجوم في مدينة نيويورك جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحث النساء بعضهن البعض على أن يكن على دراية بما يحيط بهن.

المصدر: RT