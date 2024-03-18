 
مباشر

وزارة الداخلية السعودية تحسم الجدل بشأن تسمية الأبناء بـ "الهلال والنصر"

الرياضة

وزارة الداخلية السعودية تحسم الجدل بشأن تسمية الأبناء بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6j0

حسمت وكالة الأحوال المدنية السعودية الجدل المرتبط بإطلاق أسماء الأندية الكروية على الأطفال حديثي الولادة، مؤكدة أن ذلك "غير ممكن".

ونفى الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على منصة "إكس" بشكل قاطع إمكانية تسمية المواليد بالهلال أو النصر أو اسم كروي آخر، وشدد على أن الأسماء لها قواعد ولوائح.

وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد المستخدمين بشأن إمكانية تسمية المواليد بالهلال أو النصر.

أثار الممثل والمخرج السعودي محمد الشعيبي جدلا واسعا في الساعات الأخيرة بعدما أعلن تسمية نجله الجديد بـ "الهلال".

إقرأ المزيد
الهلال يدخل موسوعة غينيس ورئيس النادي السعودي يعلق
الهلال يدخل موسوعة غينيس ورئيس النادي السعودي يعلق

ونشر الشعيبي نشر صورة لطفله الجديد عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب "الحمد لله رب العالمين، رزقت بالهلال بن الشعيبي"، واختلف المتابعون حول إن كان حديثه جديا أم مجرد رد فعل ساخر على تسمية الناشط والشاعر، غازي الذيابي المعروف كأحد أكبر عشاق النصر في السعودية، نجله بـ"النصر".

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.89% من الأصوات