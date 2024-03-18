وزارة الداخلية السعودية تحسم الجدل بشأن تسمية الأبناء بـ "الهلال والنصر"

حسمت وكالة الأحوال المدنية السعودية الجدل المرتبط بإطلاق أسماء الأندية الكروية على الأطفال حديثي الولادة، مؤكدة أن ذلك "غير ممكن".

ونفى الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على منصة "إكس" بشكل قاطع إمكانية تسمية المواليد بالهلال أو النصر أو اسم كروي آخر، وشدد على أن الأسماء لها قواعد ولوائح.

وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد المستخدمين بشأن إمكانية تسمية المواليد بالهلال أو النصر.

@AhwalCare السلام عليكم



هل مسموح نظاماً بتسمية الابن ب الهلال أو النصر ؟ وشكرا لكم — عز بن فهد (@Plox1125467) March 17, 2024

أثار الممثل والمخرج السعودي محمد الشعيبي جدلا واسعا في الساعات الأخيرة بعدما أعلن تسمية نجله الجديد بـ "الهلال".

مواليد اليوم الهلال والنصر 😍❤️ pic.twitter.com/d7T23GqiN4 — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 17, 2024

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ونشر الشعيبي نشر صورة لطفله الجديد عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب "الحمد لله رب العالمين، رزقت بالهلال بن الشعيبي"، واختلف المتابعون حول إن كان حديثه جديا أم مجرد رد فعل ساخر على تسمية الناشط والشاعر، غازي الذيابي المعروف كأحد أكبر عشاق النصر في السعودية، نجله بـ"النصر".

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"