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المذيع بيرس مورغان: مقابلتي مع باسم يوسف هي الأكثر مشاهدة لبرنامجي على الإطلاق

مجتمع

المذيع بيرس مورغان: مقابلتي مع باسم يوسف هي الأكثر مشاهدة لبرنامجي على الإطلاق
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أكد المذيع البريطاني بيرس مورغان أن لقائه مع الإعلامي المصري باسم يوسف، حقق 15 مليون مشاهدة مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة على الإطلاق.

وأضاف مورغان في تعليق له عبر حسابه على موقع "إكس": "15 مليون مشاهدة الآن لمقابلتي مع باسم يوسف، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي قمت بها منذ إطلاق برنامجي Piers Uncensored".

وأجرى الكوميدي المصري، باسم يوسف، مقابلة ساخنة في برنامج بيرس مورغان، أكد من خلالها دعمه للفلسطينيين في غزة الذين يواجهون أبشع أنواع الجرائم الإنسانية.

كما انتشر اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع، خاصة مع انتقاده السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة.

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المصدر: RT

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